اليوم السابع
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ضبط 2.5 طن رنجة غير صالحة للاستهلاك فى حملة تموينية بالغربية

الخميس، 03 ديسمبر 2020 12:38 م
ضبط 2.5 طن رنجة غير صالحة للاستهلاك فى حملة تموينية بالغربية رنجة - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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تمكنت مباحث التموين بالغربية بالتنسيق مع مديرية التموين، اليوم الخميس، من ضبط 2 طن ونصف الطن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، وذلك قبل طرحها للبيع بالأسواق.

 

تلقى العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا من العقيد محمد نصحى وكيل مباحث الإدارة، بضبط 2 طن ونصف الطن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بنطاق المحافظة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

تم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بواقعة الضبط، وتم إخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

 

 


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