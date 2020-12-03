ضبط 16 توك توك مخالف فى حملات مرورية بشوارع الزقازيق

وتمكنت وحدة مرور المدينة بالزقازيق بالتنسيق من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام من ضبط عدد 16 توك توك مخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مع استمرار الحملة على مدار اليوم لإعادة الانضباط للشارع.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لمدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بشوارع مدينة الزقازيق وعدم التهاون مع المخالفين لخطوط السير من سائقي التوك توك ، وتطبيق قرار مصادرة الـ" توك توك" المخالف مع ‏توقيع غرامه مالية على سائقه في حالة سيره عكس الإتجاه أو ثبوت ‏عدم الترخيص ومخالفة قانون المرور.