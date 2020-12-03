ضبط 16 توك توك مخالف فى حملات مرورية بشوارع الزقازيق

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية مدير إدارة المرور بالتنسيق مع إدارتي المواقف والمتابعة الميدانية بالديوان العام بتكثيف الحملات المفاجئة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الزقازيق لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير، وإتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين لإعادة الإنضباط للشارع.
وتمكنت وحدة مرور المدينة بالزقازيق بالتنسيق من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام من ضبط عدد 16 توك توك مخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مع استمرار الحملة على مدار اليوم لإعادة الانضباط للشارع.
وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لمدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بشوارع مدينة الزقازيق وعدم التهاون مع المخالفين لخطوط السير من سائقي التوك توك ، وتطبيق قرار مصادرة الـ" توك توك" المخالف مع توقيع غرامه مالية على سائقه في حالة سيره عكس الإتجاه أو ثبوت عدم الترخيص ومخالفة قانون المرور.
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