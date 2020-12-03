ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية فى حملات تموينية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

نفذ قطاع تموين شرق برئاسة إبراهيم دسوقى رئيس القطاع بمحافظة الشرقية حمله على الأنشطة التجارية بنطاق مركز الإبراهيمية تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

أسفرت الحملة عن ضبط 233عبوة شيكولاته زبدة الكاكاو للأطفال منتهية الصلاحية و19 قطعة شيكولاته منتهية الصلاحية و65 باكو بسكويت منتهى الصلاحية داخل محل غيرمرخص بكفور نجم وتم تحرير محضر برقم 1430جنح. ا.د.الابراهيميه ضدخ.ا.ا.م وتم التحفظ على المضبوطات.

· تحرير محضر برقم1431*1432 جنح الإبراهيمية لضبط سجائر يتم بيعها بسعر أزيد من السعر الرسمى – تحرير 5 محاضر جنح.ا.د الإبراهيمية 1433*1434*1435*1436*1437 ضد أصحاب أنشطة تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار.