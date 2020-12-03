ضبط أدوية مستشفيات وأدوية مهربة داخل صيدلية فى حملة بقنا ‎

قنا - صابر سعيد

تمكنت إدارة التفتيش الصيدلى بقنا، بناء على تعليمات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، من شن حملة على الصيدليات بمركز نقادة جنوب المحافظة.

وقال راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، أن لجنة من مفتشى إدارة الصيدلة وبالتعاون مع إدارة نقادة الصحية ومفتشى هيئة الرقابة التموينية توجهت إلى إحدى الصيدليات بمركز نقادة وبالتفتيش تم العثور على أدوية جدول أول، أدوية جدول ثانى، أدوية مؤثرة على الحالة النفسية، أدوية مستشفيات، أدوية تأمين صحى أدوية مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة والسكان، عينات أدوية مجانية.

وأكد تاوضروس، أنه لا تهاون مع أى شخص يتلاعب بالدواء وبصحة المواطنين، مؤكدا على أن صحة ودواء المواطنين خط أحمر لا يجوز الإضرار به.