اليوم السابع
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صديقة سابقة لـ"مارادونا" تحذر من "خناقات الميراث".. صحيفة التيمبو تكشف التفاصيل

الخميس، 03 ديسمبر 2020 11:44 ص
صديقة سابقة لـ"مارادونا" تحذر من "خناقات الميراث".. صحيفة التيمبو تكشف التفاصيل عشيقة مارادونا السابقة روسيو أوليفا
كتبت فاطمة شوقى

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حذرت روسيو أوليفا، عشيقة الاسطورة الارجنتينى، دييجو مارادونا، من الصراعات التى ستنشأ بين ابنائه الخمسة، دلما وجيانا وجارا ودييجو جونيور ودييجو فرناندو، على الميراث والتعقيدات التى ستواجههم فى محاولة تقسيم الميراث.

وقالت  أوليفا لصحيفة "التيمبو" الأرجنتينية إن "هذا لا ينتهي هنا ، الجميع سيلوم بعضهم البعض وسيستمر ذلك لفترة طويلة"، وتوقعت أن "المعركة بين العائلة  حتمية"، بالإضافة إلى ذلك، قالت أوليفا إنها نفسها لديها عملية قضائية جارية للحصول على تعويض مالي طالبت به أمام العدالة بعد الانفصال عن مارادونا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ انفصال أوليفا لم تر مارادونا مرة أخرى، خاصة بعد وباء كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن أصول مارادونا تتكون من أصول شخصية (منازل وسيارات ومجوهرات) بين بوينس آيرس و دبي، وعقود واستثمارات عالية القيمة بين الأرجنتين وأجزاء مختلفة من العالم حيث عاش أو عمل. وفقًا للقانون الذي يحمي الورثة القسريين (الأصول أو الأحفاد أو الزوج) للحصول على "جزء شرعي" من الميراث ، يجب أن يحصل الأطفال على ثلثي الأصول.

 


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