صحيفة: أكثر من 21 ألف بوليفى يعانى من "الإيدز".. الغالبية من الرجال والأطفال

فاطمة شوقى

يعيش 21275 شخصًا فى بوليفيا مع فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، منهم 6144 (28٪) لا ينقلون الفيروس لأن لديهم حمولة فيروسية منخفضة بفضل الحفاظ على العلاج المناسب وإجراء اختبارات مستمرة، بالنسبة للسلطات الصحية، لا يزال الوباء "شابًا" ولهذا السبب يطلبون من السكان التحدث عن فيروس نقص المناعة البشرية بدون تحيز وكأسرة.

وأشارت صحيفة "باخينا" البوليفية إلى أنه في اليوم العالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية ، أوضحت المسؤولة عن البرنامج الوطني للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي" فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" ، كارمينيا ألياجا ، أنه منذ أول حالة تم الإبلاغ عنها في البلاد - في عام 1984 - حتى الآن هناك رقم قياسي قدره 21275 الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية في بوليفيا.

واعتبرت أن هذه "نتيجة ممتازة" ، لأنها تظهر أنه عندما "يحافظ الناس على علاجهم ويخضعون لاختبارات مستمرة ، فإن الحمل الفيروسي لديهم منخفض للغاية بحيث لا يمكن اكتشافه". يمكنهم العيش بشكل طبيعي ، من الواضح دون إهمال العلاج والمراقبة المستمرة.

ولقد ساعد تقدم العلم، حتى سنوات قليلة ماضية ، كان العلاج بمضادات الفيروسات يشمل عدة حبوب عالية التكلفة، أما الآن ، يحتاج المرضى فقط إلى تناول كبسولة واحدة يوميًا ، مما سهل قبولها بين المصابين، كما أنه مجاني.

أوضحت ألياجا أنه من بين إجمالي عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ، يتلقى 11272 أو تلقوا علاجًا مضادًا للفيروسات ، من بين 9326 يخضعون حاليًا للعلاج واختبار الحمل الفيروسي ، كان لدى 7066 حمولة فيروسية مكبوتة "هذه أيضا نتيجة ممتازة".

وأوضحت الخبيرة أن وباء فيروس نقص المناعة البشرية في بوليفيا "شاب لأن معظم المصابين ، وهم رجال ، يتركزون بين 15 و 40 عامًا"، ومع ذلك ، قال ، هناك زيادة في الحالات لدى النساء بين 20 و 24 عاما ، والتي يتم الكشف عنها أثناء الحمل عندما يخضعن للاختبار.

مع هذه البيانات ، طلبت ألياجا القضاء على المواقف الخطرة والحفاظ على تدابير الحماية ، مثل الاستخدام الصحيح للواقي الذكري، كما أشار إلى أن "التشخيص في الوقت المناسب مهم للمساعدة في الوصول إلى العلاج".

على الرغم من التقدم المحرز ، فقد أدركت الخبيرة أنه لا يزال هناك عائقان كبيران يواجهان المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية: التمييز والتركيز في المستشفيات حيث يتم علاج هذا المرض، وقال "من المهم التوقف عن التمييز ضد هؤلاء السكان وعدم تركيز مراكز الرعاية".

وبالنسبة لوزير الصحة ، إدجار بوزو ، فإن إحدى طرق تقليل معدل انتشار الوباء هي التحدث دون تحيز حول هذا المرض، و"أقترح أن يتوقف عامة الناس عن الحديث عن فيروس نقص المناعة البشرية بالخوف ، وأن يتحدثوا بشجاعة: التحدث إلى الشباب ، وإرشادهم، وشدد بوزو على أننا سنحاول استكمال هذا العمل العائلي بعمل الدولة.

ووفقاً لتقارير البرنامج ، من بين 275 21 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ، هناك 745 طفلاً دون سن 15 عاما و 7924 لشباب تتراوح أعمارهم بين 15 و 30 عاما، "إنه لأمر مؤلم بشدة أن يكون شبابنا ، رجالا ونساء ، في خطر. هذا هو السبب في أننا حددنا ، كعمل جاد ، سياسة الوقاية "، أصر بوزو

وأشار فالتر هومريز ، مستشار وزارة التربية والتعليم ، إلى أنه يتم العمل "على وضع مبادئ توجيهية للنشر تهدف إلى الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية لدى الطلاب".

وأشارت الصحيفة إلى أن وباء كورونا فى عدم قدرة الناس على الوصول إلى اختبار فيروس نقص المناعة البشرية أو الأدوية لعلاج هذا المرض.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة الصحة ، لم يذهب الأشخاص هذا العام إلى المراكز لتلقي العلاج ، بسبب الوباء. وتشير الوثيقة إلى أن "عدد الأشخاص الذين يرتادون المراكز قد انخفض".

أوضح أرتورو بينتو ، المسؤول عن برنامج فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز التابع لدائرة الخدمات الصحية في لاباز (المقر الرئيسي) ، أنه "بسبب وجود كوفيد ، تم تقليص تسجيل حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية". ومن بين 640 حالة تم تسجيلها بين يناير وسبتمبر 2019 ، كانت هناك 457 حالة في نفس الفترة من هذا العام، "تسبب الوباء في عدم ذهاب الناس إلى المراكز التي يتم فيها تشخيص هذا المرض".