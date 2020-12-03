شئون الحرمين: تعقيم وتطييب الكعبة المشرفة 10 مرات يوميا.. صور

كتب هيثم سلامة

جهود كبيرة يبذلها العاملون فى رئاسة شئون الحرمين، من ضمنها عمليات التطهير والتعقيم التي تجرى على قدم وساق لمنع وصول فيروس كورونا إلى المصليين والمعتمرين فى الحرم الشريف.









وذكرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبر موقعها بموقع تويتر، أنه يتم تطهير وتلميع حِجرِ إسماعيل عليهِ السلام، وفوانيس الحجر، والشاذروان، والملتزم، وتطييب الحجر الأسود، والركن اليمانى، ومقامِ ابراهيم عليهِ السلام، 10 مرات يوميا مقسمه على ثلاث ورديات، وتلميعها مرة واحدة في اليوم والليلة .

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني أن عدد العمالة والمراقبين والمشرفين لغسيل الحجر وتلميع الفوانيس والمقام 40 عامل لكافة أعمال التطهير، و6 مراقبين، و3 مشرفين، وتخصيص 5 عمال لأعمال التلميع، بمدة تستغرق 20 دقيقة.

وتستخدم الرئاسة العامة مواد جلبت خصيصاً للمسجد الحرام، ويتم تجهيز العمالة والمواد والأدوات اللازمة لأعمال التطهير، والتأكد من تواجد المشرفين والمراقبين، والمعدات التي ستستخدم داخل المنطقة المحيطة بالكعبة المشرفة قبل التطهير، ثم يستخدم ماء الورد لتعطير الملتزم والحجر الأسود والركن اليماني ومقام إبراهٌيم عليه السلام.