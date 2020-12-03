اليوم السابع
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الخميس، 03 ديسمبر 2020 03:40 م
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سويسرا تسجل 4455 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووزير الصحة يؤكد: الوضع مقلق

الخميس، 03 ديسمبر 2020 02:21 م
سويسرا تسجل 4455 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووزير الصحة يؤكد: الوضع مقلق كورونا - ارشيفية
رويترز

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كشفت بيانات من سلطات الصحة السويسرية اليوم الخميس أن حالات الإصابة بفيروس كورونا زادت 4455 خلال يوم واحد، وزاد إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في سويسرا وإمارة ليختنشتاين المجاورة إلى 340115 حالة فيما زادت حصيلة الوفيات إلى 4747.
 
ودخل 194 مصابا جديدا بالفيروس المستشفيات حيث يستمر الضغط على نظام الرعاية الصحية، وقال وزير الصحة آلان بيرسيه اليوم الخميس إنه لا يمكن السماح بموجة ثالثة من جائحة كوفيد-19 في البلاد واصفا الوضع بأنه "مقلق للغاية" مع استقرار معدلات العدوى عند مستوى مرتفع.
 
لكن الوزير أضاف أن سويسرا قد تحتاج لتشديد إجراءات العزل العام،ومن المنتظر أن تناقش الحكومة غدا الجمعة طريقتها لمكافحة الجائحة.

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