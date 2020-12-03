سفير العراق بالقاهرة يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار المصرى سبل التعاون المشترك

كتب : أحمد جمعة

التقى السفير الدكتور أحمد نايف الدليمى، سفير جمهورية العراق فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الخميس بمقر الهيئة.

ونقل السفير الدليمى فى بداية اللقاء للمستشار عبد الوهاب، تحيّات وتقدير رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار فى العراق، سها داود نجار، وتمنياتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الصديق بدوام التقدم والإزهار.

وأبدى السفير د. أحمد نايف الدليمى تطلعه للتعاون بين الحكومتين العراقية والمصرية فى جميع المجالات، حيث إن العراق قد تعافى تماماً الآن من تحدى الإرهاب بفضل دعم الدول الشقيقة والصديقة، ومنها جمهورية مصر العربية الشقيقة، مشيراً الى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى بيَّن أن الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات المصرية، مؤكداً سعى الحكومة الى تذليل كل العقبات أمام الشركات التى ترغب بالاستثمار فى العراق.

هذا وأعرب السفير الدليمى عن أمله فى نقل التجارب والخبرات المصرية فى مجال الاستثمار، والتواجد الواسع والمشاركة القوية للشركات الاستثمارية المصرية، التى لديها باع طويل فى تنفيذ المشروعات المختلفة، إذ أن العراق أصبح ساحة جاذبة للشركات والاستثمارات الخارجية فى مختلف القطاعات، بعد تحقيق النصر النهائى على عصابات داعش الإرهابية واستقراره أمنياً وانفتاحه سياسياً على محيطه الإقليمى والدولى.

وبحث الجانبان بعدها، الخطط والآليات القادمة فى إطار اللجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة، التى عُقدت فى بغداد الشهر الفائت برئاسة رئيسى وزراء البلدين، وفى هذا الإطار، أشار المستشار عبدالوهاب، الى حرص الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ ما تمخض من اتفاقيات مثمرة، حيث تُعد اللجنة المشتركة أحد أهم آليات تفعيل التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات، لافتاً الى الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين مصر والعراق الشقيق، وما تشهده هذه العلاقات من زخم وتطور ملحوظ فى الفترة الأخيرة خصوصاً فى ضوء مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن فى عمان وذلك فى 25/8/2020، مُنوهاً الى ما تناولته القمة من بحث سبل تعزيز التعاون الثلاثى المشترك فى مختلف المجالات بين الدول الثلاث، خاصة تلك التى تتعلق بمجال الاستثمار.