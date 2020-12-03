اليوم السابع
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سعودية تدخل جينيس بأكبر لوحة مرسومة بالقهوة فى العالم وتهديها للإمارات.. صور

الخميس، 03 ديسمبر 2020 01:09 م
سعودية تدخل جينيس بأكبر لوحة مرسومة بالقهوة فى العالم وتهديها للإمارات.. صور اكبر لوحه مرسومه بالقهوة فى العالم
وكالات

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دخلت الفنانة التشكيلية السعودية عهود عبدالله، موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بعد رسمها أكبر لوحة بالقهوة في العالم، والتي رسمتها في ساحة النورس بكورنيش جدة.
 
وقالت عهود عبدالله عن لوحتها لـ"العربية.نت": "عملت في هذه اللوحة انطلاقاً من مقولة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل الشهيرة (السعودي إماراتي والإماراتي سعودي)، والتي تجسد التقارب بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
 
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وأضافت "أحببت أن أهدي دولة الإمارات العزيزة عليّ في يومهم الوطني التاسع والأربعين، هذه اللوحة التي استغرقت مني خمسة وأربعين يوما، من العمل المتواصل خلال هذه الأيام".
 
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وأشارت إلى أن حجم هذه اللوحة بلغ 221 مترا مربعا، والذي يعد أضعاف الرقم القياسي السابق في الرسم بالقهوة، والذي كان يقدر بحوالي 60 مترا مربعا، ومعتبرة أن هذا الرسم يعد تحديًا جديدا أمام الفنانين.
 
يذكر أن عبد الله أطلقت هذه اللوحة تحت مسمى "نسيج واحد" والتي تحمل صورة القائدين المؤسسيْن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لتؤكد على العلاقة الأخوية بين البلدين.

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موسوعة جينيس

جينيس

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