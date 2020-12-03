اليوم السابع
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الخميس، 03 ديسمبر 2020 12:34 م
خالد صلاح
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زلزال بقوة 5 درجات يضرب سيرت التركية

الخميس، 03 ديسمبر 2020 11:11 ص
زلزال بقوة 5 درجات يضرب سيرت التركية زلزال - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية ومركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن زلزالا بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة (سيرت) الواقعة جنوب شرقي البلاد، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.
وذكرت الهيئة، وفقا لشبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الخميس - أن مركز الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترا (12 ميلا)، إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.


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