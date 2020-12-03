زراعة المنوفية : تطهير 32 كيلو و750 متر مساقى خصوصية خلال نوفمبر

المنوفية - محمود شاكر

صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية بأنه تم تطهير مسافة طولية بلغت 32 كيلو و750 م2 من المساقى الخصوصية خلال شهر نوفمبر 2020 وتم إزالة جميع الحشائش والعوالق التى تعوق تدفق مياه الرى للأراضى المنزرعة بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أن عملية التطهير شملت عدد من مراكز المدن ومن بينها مركز أشمون بناحية (اشمون- القناطرين - منيل الدويب - طليا) بمجموع أطوال 8.500 كم ، و مركز بركة السبع بناحية (الشهيد فكرى - هورين ) بمجموع أطوال (2.250 كم ) ، و مركز الشهداء بناحية (ساحل الجوابر - بندر الشهداء ) بمجموع أطوال (9.700كم )، وكذا مركز شبين الكوم بناحية (الماى _ شنوفة) بمجموع أطوال 5.800 كم، و مركز تلا بناحية (كفر الشيخ شحاته - بمم – طبلوها) بمجموع أطوال (6.500 كم ) .

وقد أكد وكيل وزارة الزراعة أنه جارى المتابعة المستمرة لتطهير المساقى الخصوصية بجميع نواحى المحافظة ونقل ناتج التطهير أولا بأول لتقليل الفاقد من الموارد المائية وترشيد استخدامها.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لتطهير المساقى الخصوصية بنطاق المحافظة ورفع نواتج التطهير للترع والمجارى المائية بشكل مستمر لتقليل الفاقد من الموارد المائية حفاظا على المظهر الحضارى والصحة العامة للمواطنين.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة الالتزام بخطة التطهير والمتابعة المستمرة للترع والمصارف للوقاية من انتشار الأمراض وحفاظاً على الرقعة الزراعية والمظهر الحضارى للمحافظة.



