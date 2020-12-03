زراعة المنوفية : تحرير محضرين مبيدات منتهية الصلاحية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية عن قيام إدارة المكافحة قسم الرقابة على المبيدات الزراعية والمخصبات بالمديرية بشن حملة تفتيشية مكبرة على محلات ومخازن بيع المبيدات الزراعية فى الفترة من 20 أكتوبر وحتى 20 نوفمبر 2020 .

وتم المرور على 129 محال بجميع مراكز ومدن المحافظة ، وتبين وجود عدد 123 محال مرخص و5 محلات تحت الترخيص وضبط محل بدون ترخيص فضلا عن تحرير محضرين مخالفات للإتجار فى مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة ومنتهية الصلاحية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأضاف الجمل بأنه جارى المتابعة المستمرة لفرض الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات حفاظاً على البيئة وصحة المواطن.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بنطاق المحافظة للتأكد من ضبط الأسعار والوقوف على نوعية السلع الزراعية المباعة وكذا الحد من انتشار تداول المخصبات والمبيدات الزراعية المحظور تداولها حفاظاً على حقوق المواطنين من التلاعب بالسلع.