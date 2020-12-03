روسيا تتخطى حاجز الـ 28 ألف إصابة بكورونا للمرة الأولى منذ انتشار الفيروس

كتب سمير حسنى

لليوم الثالث على التوالي ، تواصل روسيا تسجيل أرقاما قياسية فى عدد الإصابات والوفيات بالفيروس المستجد، حيث سجلت السلطات الصحية الروسية ، 554 وفاة ، و28145 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضة، فيما تستعد البلاد لإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد الوباء.، جاء ذلك نقلا عن شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، أن اللقاح الروسي "سبوتنيك ــ V" ضد فيروس كورونا المستجد سيكون متاحا لجميع الدول بسعر موحد، مشيرا إلى أن سعر الجرعة الواحدة من اللقاح سيكون أقل من 10 دولارات.



وقال دميترييف أثناء العرض التقديمي للقاح الروسي "سبوتنيك ــ V" بالأمم المتحدة، حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية أمس الأربعاء : "لقاحنا سيكلف أقل من 10 دولارات للجرعة الوحدة، حيث ركزنا على جعل هذا اللقاح متاحا للعالم، وسيباع في جميع الدول بسعر واحد".



يُذكر أن البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة قدمت اليوم عرضًا تقديميًا بمعلومات مفصلة عن اللقاح الروسي "سبوتنيك ــ V" ضد فيروس كورونا المستجد.



وشارك في هذه الفعالية وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو والممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.