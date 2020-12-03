رئيس وزراء بريطانيا يعزي ضحايا انفجار مستودع بريستول: قلوبنا مع عائلاتهم

كتب محمد سعودي

أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن حزنه الشديد لوفاة 4 أشخاص إثر انفجار في مستودع مياه بمدينة بريستول البريطانية، مساء اليوم الخميس، معربا عن شكره لفرق الطوارئ الذين تعاملوا مع الانفجار في مكان الحادث.

وغرد بوريس جونسون عبر حسابه الرسمى على "تويتر": "حزين للغاية عندما علمت أن أربعة أشخاص فقدوا حياتهم فى انفجار منشآت المياه فى أفونماوث. قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم... شكرا لخدمات الطوارئ الذين حضروا مكان الحادث".



رئيس وزراء بريطانيا عبر تويتر

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بريطانية بورود تقارير عن سقوط قتيل وإصابات جراء انفجار دوى اليوم الخميس في مستودع قرب مدينة بريستول.

وسجلت كاميرا مراقبة أمام محطة وقود للسيارات فى مدينة كامبريدج فى المملكة المتحدة البريطانية، لحظة حدوث انفجار ضخم دمر شاحنة ضخمة بالقرب من محطة بنزين في كامبريدج، وأظهرت لقطات فيديو اشتراك أكثر من 20 من رجال الإطفاء يقومون بإطفاء الحريق الذي دمر الشاحنة، بينما تصعد ألسنة اللهب على ارتفاع أكثر من 50 قدما في السماء.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنه قد حضر رجال الإطفاء من خمس محطات يرتدون أجهزة التنفس، إلى مكان الحريق، وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء: "حضر الحادث أكثر من 20 من رجال الإطفاء، بما في ذلك أطقم من هانتينغدون وبابورث وجاملينجاي وكامبريدج ورامسي، بما في ذلك شركة نقل المياه".