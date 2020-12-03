رئيس مدينة البياضية بالأقصر يناقش مقترح إنشاء محطة غاز طبيعى بالمدينة

الأقصر – أحمد مرعى

اجتمع اللواء محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية بالأقصر، مع اللجنة المشكلة لمناقشة طلب أحد المستثمرين والخاصة بمقترح إنشاء محطة غاز طبيعي بمدينة البياضية، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بتشجيع الاستثمار والمستثمرين.

واجتمعت اللجنة المشكلة لدراسة الطلب، وقام المستثمر بشرح تفاصيل المشروع الذى يعتبر باكورة محطات تموين الغاز الطبيعي بالمدينة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وذلك فى إطار دعم مشروعات إنشاء محطات الغاز الطبيعى طبقا لتوجهات الدولة، حيث حضر اللجنة كلا من محسن ربيع نائب رئيس المدينة والمهندس محمود من إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة بالأقصر، والمهندس عبد المسيح مدير التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر، ومديرى الإدارات الهندسية والقانونية بمجلس المدينة.

كان قد استقبل محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، وفد هيئة التخطيط العمرانى، لإعداد دراسات المخطط الاستراتيجى، لقرية الروافعة الغربية بمركز البياضية، وتضم مجموعة العمل خبراء متخصصين في كافة قطاعات التنمية بنية أساسية وطرق واقتصاد، حضر اللقاء محسن ربيع نائب رئيس المدينة، والدكتور محمد العراقى استشارى محافظ الأقصر للتخطيط العمرانى، والمهندس السيد أحمد البدوى رئيس المركز الإقليمى للتخطيط وتنمية جنوب الصعيد، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير عام التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر.

وتضمن الحضور تمثيل من الأهالى بالقرية، حيث تضمن الاجتماع مناقشة خطة التطوير بالقرية وأهم المشروعات بها والحيز العمرانى المقترح، كما أشاد وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية بدور هيئة التخطيط العمرانى للنهوض بخطط التنمية العمرانية للمدن والقرى فى ظل اهتمام الدولة بالتنمية العمرانية، كما وجه بالتعاون مع فريق العمل وتسهيل مهمته حرصا على مواصلة وتكامل ما تم إنجازه فى هذا المجال، كما اجتمعت اللجنة مع شركاء التنمية واستمعت لهم لوضع مطالبهم قيد التنفيذ.