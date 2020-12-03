رئيس مدينة إسنا يفتتح "بيت منيب للثقافة والفنون" بقرية توماس وعافية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد محمد سيد سيلمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، افتتاح "بيت منيب للثقافة والفنون"، والذى قرر أبناؤه تحويل منزله فى قرية "توماس وعافية" بمدينة إسنا التابعة لمحافظة الأقصر، إلى مركز للإبداع، ليكون موقعا للثقافة لمركز إسنا ويفتح أبوابه للموهوبين لممارسة الأنشطة الفنية بمختلف أنواعها، فى الجنوب وصعيد مصر.

ورافق رئيس المركز خلال الافتتاح لبيت الثقافة، كل من العمدة ضياء البتيتى عمدة العضايمة، وباهى أمين عضو مجلس النواب، فى وجود العديد من شباب وأهالى القرية وأسرة الفنان الراحل منيب، وخلال كلمته أعرب سليمان عن ساعدته لإنجاز هذا العمل الفنى الذى يعد متحفا فنياً هاماً لجمع وحفظ هذا التراث المصرى الصميم وأن يكون منارة ثقافية وفنية ليس لمركز إسنا فقط بل لأبناء مصر، مؤكداً على حب النوبيين لفنونهم الثقافية وأيضا وطنهم، وأن التراث النوبى جزءاً أصيلاً من مكونات الهوية المصرية وامتدادا للحضارة الفرعونية.

وفى نفس السياق قال المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إنه فى إطار تحقيق هدف التنمية المستدامة وضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع وتركيز الضوء بشدة على أوجه القصور فى توفير التعليم وجودته، مضيفاً أنه جارى العمل الآن فى 4 مدارس وهى ما يلى:- (توسعة مدرسة ناصر الابتدائية بنين - جارى العمل بمدرسة اسنا الثانوية الصناعية بنين - تم تسليم مدرسة طفنيس الابتدائية - جارى العمل بمدرسة العضايمة للتعليم الأساسي)، كما تم طرح 8 مدارس خلال شهر أكتوبر 2020 وهى ما يلي:- (مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بالشغب ( توسع ) - مدرسة الشهيد عبد المجيد عبد الحليم الابتدائية بقرية زرنيخ ( توسع ) - مدرسة الشهيد مختار جادو الابتدائية بقرية توماس ( توسع ) - مدرسة الكيمان الابتدائية ( توسع ) - مدرسة الكيمان الإعدادية بزيل الرمادى ( إنشاء جديد ) - مدرسة ساحل الطومية الابتدائية ( تعلية ) - مدرسة توماس الوسطى الابتدائية ( توسع ) ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة - مدرسة النجوع قبلى الابتدائية ( توسع ) ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة).