اليوم السابع
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رئيس شركة مياه القليوبية يشدد على سرعة إنهاء ودخول بلاعات صرف الأمطار للخدمة

الخميس، 03 ديسمبر 2020 03:22 م
رئيس شركة مياه القليوبية يشدد على سرعة إنهاء ودخول بلاعات صرف الأمطار للخدمة جانب من اجتماع شركة مياه القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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اجتمع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بروؤساء القطاعات ومديرى العموم وروؤساء أفرع الشركة لمناقشة عدداً من الموضوعات على رأسها موقف مشروعات نقل وتعديل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية.

كما تضمن الاجتماع مناقشة سرعة الانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال، وشدد على ضرورة متابعة اللجان المشرفة للأعمال من قطاع المشروعات والمرور بصفة مستمرة لمواقع العمل وتذليل كافة العقبات التى تواجه الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الطرق والكبارى.

وناقش "مجاهد"، الموقف التنفيذى لمشروع غرف صرف الأمطار وسرعة دخولها الخدمة فور الانتهاء من تنفيذها والتنسيق المستمر مع مجالس المدن وإدارات الطرق المركزية والمرور لسرعة الانتهاء من الأعمال خلال هذا الشهر، وفى السياق نفسه أكد رئيس شركة مياه القليوبية على استمرارية جاهزية معدات الشفط وسيارات الكسح وطلمبات رفع مياه الأمطار والبدالات وسرعة التعامل مع مناطق تجمع مياه الأمطار خاصة فى الأنفاق والطرق الرئيسية والميادين.

وعرض رئيس قطاع التشغيل والصيانة خطة القطاع وموقف التشغيل وترشيد استهلاك الخامات الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى متمثلة فى الكلور والشبة والكهرباء والمواد البترولية مع التأكيد على ضرورة المحافظة على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ووجه "مجاهد" روؤساء الأفرع سرعة التعامل مع الأعطال فور حدوثها لتقليل الفاقد من المياه المهدرة فى الأعطال وتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة إصلاح الأعطال وتوفير سيارات مياه نقية للمواطنين خلال فترة إصلاح العطل.

اجتماع شركة مياه القليوبية

اجتماع شركة مياه القليوبية

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

 


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