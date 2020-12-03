اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 ديسمبر 2020 11:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس شركة أدوية عالمية: بريكست مكن بريطانيا من الفوز فى سباق اللقاح

الخميس، 03 ديسمبر 2020 09:56 ص
رئيس شركة أدوية عالمية: بريكست مكن بريطانيا من الفوز فى سباق اللقاح لقاح كورونا
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة تليجراف البريطانية إن بريكست ربما ساعد بريطانيا على تحقيق الفوز فى سباق اللقاح، بحسب ما أشار رئيس إحدى شركات الأدوية، حيث أوضح هوجو فراى، المدير الإدارى البريطانى لشركة سانوفى متعددة الجنسيات وخامس أكبر شركة أدوية فى العالم، أن الانفصال عن آليات التنظيم والشراء فى الاتحاد الأوروبى مكن بريطانيا من الشراء الذكى لمئات الملايين من الجرعات وسرعة إعطاء الضوء الأخضر للقاح فايزر وبيوتيك.

وأوضح فراى أن قرار وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاة الصحية بتقييم اللقاح على أساس طارئ، وتكثيف عمل عدة أشهر فى بضعة أسابيع، قد شكل سابقة يمكن أن تضع بريطانيا فى مقدمة قائمة الأنظار للأدوية المستقبلية.

جاء ذلك فى الوقت الذى أشارت فيه وكالة الأدوية الأوروبية التى تعمل نيابة عن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والبالغ عددها 27 دولة، إلا أن بريطانيا قد ضحت بالصرامة من أجل السرعة، وهو ما رفضته وكالة تنظيم الأدوية البريطانية.

يأتى هذا فى الوقت الذى قال فيه وزير الصحة الألمانى إن دول الاتحاد الأوروبى قررت ألا تمضى فى الحصول عل موافقة طارئة على اللقاح من أجل الحفاظ على تضامن الكتلة.

وقال فراى، المعارض لبريكست، إن قرار وكالة تنظيم الأدوية تقييم اللقاح بشكل مستقل عن الوكالة الأوروبية وعن طريق المراجعة المستمرة وتقديم الأدلة فور ظهورها، كان حاسما للموافقة السريعة.

وأوضح فراى فى مقابلته مع تليجراف أن بريطانيا بلا شك لديها واحدة من أكثر الهيئات التنظيمية الخاصة بالأدوية احتراما وأفضلها فى العالم، وأشاد فراى بمرونة فريق عمل اللقاحات فى بريطانيا الذى استطاع حتى الآن الوصول إلى 357 مليون جرعة من لقاحات من سبع شركات مختلفة. وكانت بريطانيا أول دولة تطلب مسبقا إمدادات لقاح فايزر، حيث حصلت على 40 مليون جرعة.


بريطانيا

اللقاح

لقاح اعراض كورونا

بريكست

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العراق: أول دفعة من لقاح فايزر ستصل إلى البلاد فى مارس 2021

الخميس، 03 ديسمبر 2020 07:00 ص

موسم لقاحات كورونا ينشط فى نهاية عام الوباء داخل بلاد العرب.. السعودية تتفق مع كيوفارك لتوفير لقاح مجانى.. "فايزر" يدخل الكويت قريبا وبالمجان.. اللقاح يصل الإمارات منتصف ديسمبر.. ومليون جرعة من "الصينى" للمغرب

الخميس، 03 ديسمبر 2020 06:00 ص

وباء كورونا يهدد أوروبا بموجة شرسة مع بداية ديسمبر ويلغى احتفالات الكريمساس.. خبير: مخاوف من موجة ثالثة.. الدول الأوروبية تستمر فى الإغلاق.. ولقاحا فايزر وموديرنا ينتظران الحسم الأوروبى "صور"

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 08:00 م

روسيا تؤكد إتاحة لقاحها ضد كورونا لجميع الدول بسعر موحد

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 06:50 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة