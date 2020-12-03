رئيس شركة أدوية عالمية: بريكست مكن بريطانيا من الفوز فى سباق اللقاح

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة تليجراف البريطانية إن بريكست ربما ساعد بريطانيا على تحقيق الفوز فى سباق اللقاح، بحسب ما أشار رئيس إحدى شركات الأدوية، حيث أوضح هوجو فراى، المدير الإدارى البريطانى لشركة سانوفى متعددة الجنسيات وخامس أكبر شركة أدوية فى العالم، أن الانفصال عن آليات التنظيم والشراء فى الاتحاد الأوروبى مكن بريطانيا من الشراء الذكى لمئات الملايين من الجرعات وسرعة إعطاء الضوء الأخضر للقاح فايزر وبيوتيك.

وأوضح فراى أن قرار وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاة الصحية بتقييم اللقاح على أساس طارئ، وتكثيف عمل عدة أشهر فى بضعة أسابيع، قد شكل سابقة يمكن أن تضع بريطانيا فى مقدمة قائمة الأنظار للأدوية المستقبلية.

جاء ذلك فى الوقت الذى أشارت فيه وكالة الأدوية الأوروبية التى تعمل نيابة عن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والبالغ عددها 27 دولة، إلا أن بريطانيا قد ضحت بالصرامة من أجل السرعة، وهو ما رفضته وكالة تنظيم الأدوية البريطانية.

يأتى هذا فى الوقت الذى قال فيه وزير الصحة الألمانى إن دول الاتحاد الأوروبى قررت ألا تمضى فى الحصول عل موافقة طارئة على اللقاح من أجل الحفاظ على تضامن الكتلة.

وقال فراى، المعارض لبريكست، إن قرار وكالة تنظيم الأدوية تقييم اللقاح بشكل مستقل عن الوكالة الأوروبية وعن طريق المراجعة المستمرة وتقديم الأدلة فور ظهورها، كان حاسما للموافقة السريعة.

وأوضح فراى فى مقابلته مع تليجراف أن بريطانيا بلا شك لديها واحدة من أكثر الهيئات التنظيمية الخاصة بالأدوية احتراما وأفضلها فى العالم، وأشاد فراى بمرونة فريق عمل اللقاحات فى بريطانيا الذى استطاع حتى الآن الوصول إلى 357 مليون جرعة من لقاحات من سبع شركات مختلفة. وكانت بريطانيا أول دولة تطلب مسبقا إمدادات لقاح فايزر، حيث حصلت على 40 مليون جرعة.