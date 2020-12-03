رئيس جامعة بنى سويف يشهد اليوم الختامى لمسابقة "أحلى صوت".. صور

بنى سويف - هانى فتحى

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، فعاليات اليوم الختامي لمسابقة أحلى صوت للغناء الفردي، التي نظمتها كلية الآداب بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب والدكتوره حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ والنائبة منى عبد الله عضو مجلس النواب والدكتور جودة مبروك عميد كلية الآداب .

حيث وصل إلى المرحلة النهائية من المسابقة تسعة من الطلبة والطالبات على مستوى كليات الجامعة المشاركة في المسابقة بعد اختيارهم من بين 51 طالب وطالبة، ليتم اختيار المراكز الثلاثة الأولى اليوم.

من جانبه، أكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية بهدف تحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية، لافتا أن الأنشطة الطلابية تساعد الطلاب في بناء الشخصية المتكاملة، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامهم من أجل تنمية طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية.

وأشاد رئيس الجامعة بدور اعضاء مجلس النواب والشيوخ فى دعم الأنشطة الطلابية والخدمية داخل وخارج الجامعة ، مؤكدا على أهمية تضافر كافة الجهود من أجل تقديم خدمة مميزة لشعب بنى سويف على مستوى كافة المجالات .

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن لجنة التحكيم بالمسابقة ضمت المايسترو أحمد مصطفى جلال والفنان ممدوح العدوى والفنان أحمد عبد التواب سحر إبراهيم مدير إدارة النشاط الفني.

جدير بالذكر، قام رئيس الجامعة بتكريم الحاصلين على المراكز الأولي في المسابقة، بالإضافة إلى حصولهم على جوائز مالية مقدمة من النائبة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ والنائبة مني عبد الله عضو مجلس النواب ، كما تم تكريم طلاب من أجل مصر لمشاركتهم في تنظيم المسابقة .



اليوم الختامى لمسابقة أحلى صوت (1)



اليوم الختامى لمسابقة أحلى صوت (2)



اليوم الختامى لمسابقة أحلى صوت (3)



اليوم الختامى لمسابقة أحلى صوت (4)



اليوم الختامى لمسابقة أحلى صوت (5)



اليوم الختامى لمسابقة أحلى صوت (6)