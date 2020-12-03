رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية يتفقد نهائى امتحانات "الميدتيرم".. صور

وأكد رئيس الجامعة ضرورة ارتداء الكمامة وإحضار كل طالب أدواته الخاصة وضرورة التباعد الاجتماعى الكافى بين الطلاب وذلك لضمان سلامة أبناء الجامعة.

وشدد عبد القادر على ضرورة تواجد الطلاب قبل بداية اللجنة بوقت كاف، وذلك لإجراء عملية التعقيم والكشف الحرارى، وأكد على الطلاب بضرورة الالتزام بالتعليمات التى من شأنها الحرص على سلامتهم.