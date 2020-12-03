اليوم السابع
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رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية يتفقد نهائى امتحانات "الميدتيرم".. صور

الخميس، 03 ديسمبر 2020 02:38 م
رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية يتفقد نهائى امتحانات "الميدتيرم".. صور رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية يتفقد الامتحانات
بنى سويف - هانى فتحى

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تفقد الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، نهائي امتحانات الميدتيرم بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة أبناء الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والملاحظين، و تفقد كافة الوسائل التى من شأنها مساعدة الطلاب على أداء الامتحان بسهولة ويسر.
 
وأكد رئيس الجامعة ضرورة ارتداء الكمامة وإحضار كل طالب أدواته الخاصة وضرورة التباعد الاجتماعى الكافى بين الطلاب وذلك لضمان سلامة أبناء الجامعة.
 
وشدد عبد القادر على ضرورة تواجد الطلاب قبل بداية اللجنة بوقت كاف، وذلك لإجراء عملية التعقيم والكشف الحرارى، وأكد على الطلاب بضرورة الالتزام بالتعليمات التى من شأنها الحرص على سلامتهم.
 
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رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية

unnamedرئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية
 

 


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