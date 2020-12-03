واعتبر أنه من الملح إعادة ترتيب أولويات التعاون الدولي، وتوفير الدعم المناسب بما يتماشى مع استحقاقات هذه المرحلة الاستثنائية ويتيح ضمان الأمن الغذائي ونظمه المستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والتغطية الصحية الشاملة، والمساواة بين الجميع في إطار منظومة حقوق الإنسان.



وذكّر بأن تونس أكدت منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، ضرورة تعزيز الجهود الدولية المتضافرة والمتضامنة والمتكاملة لمواجهة هذه الجائحة التي يستحيل على بلدان العالم التصدي لها بصفة فردية، مشيرًا إلى دعوة تونس، في هذا الإطار، إلى اعتماد مقاربة شاملة موحدة ومنسقة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات جميع البلدان والشعوب.