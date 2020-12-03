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أعرب رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية عن تقدير القيادة الفلسطينية للدور الهام الذي تقوم به مصر في رعاية المصالحة الفلسطينية ودعم القضية الفلسطينية، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم /الخميس/ أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني مع سفير مصر لدى فلسطين، بمناسبة تسلمه مهام عمله، حيث تمنى له التوفيق في مهامه، ووضعه في صورة المستجدات السياسية والاقتصادية.