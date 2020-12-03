حملة مكبرة لـ"مياه قنا" لرصد المخالفات وحالات سرقة المياه بنجع حمادى

قنا صابر سعيد

شنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، اليوم الخميس، حملة لرصد المخالفات وحالات توصيل المياه خلسة بنجع حمادى شمال المحافظة، بناء على تعليمات أشرف السمان، رئيس القطاع التجارى.

وأوضحت الشركة، أن الحملة تمكنت من ضبط المخالفين بقرية غرب بهجورة بمدينة نجع حمادى، ضمن الحملات التى تقوم بها الشركة لرصد المخالفات، وكذلك ضبط الوصلات الخلسه لرى الحدائق والزراعات.

وأشارت الشركة، إلى أن الحملة شنتها إدارة المخالفات بفرع نجع حمادى برئاسة أحمد إمام، مدير إدارة المخالفات، ومسؤلى لجنة المخالفات بالفرع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حفاظا على مستحقات الشركة وتعظيم مواردها.