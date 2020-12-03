وأضاف ستولتنبرج بأن وزراء خارجية حلف الناتو اتفقوا على خطوات إضافية لتعزيز الحوار مع جورجيا وأوكرانيا، وفى وقت سابق قال ستولتنبرج إن منطقة البحر الأسود ذات أهمية استراتيجية لحلف الناتو، ويعمل الحلف بشكل وثيق مع الشركاء - جورجيا وأوكرانيا.، متهما روسيا بانتهاك وحدة أراضي" أوكرانيا وجورجيا .. مشيرا إلى تعزيز الوجود العسكري الروسي في القرم.