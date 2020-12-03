أ ش أ

اتهم ينس ستولتنبرج الأمين العام حلف شمال الأطلسى (ناتو) روسيا بتعزيز قدراتها العسكرية في شبه جزيرة القرم والبحر الأسود .. مشيرًا إلى أن الحلف سيقوم بالرد على ذلك بزيادة تواجده في المنطقة، ونسبت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية إلى ستولتنبرج قوله في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الناتو "قمنا بدراسة الوضع في مجال الأمن في البحر الأسود، ذي الأهمية الاستراتيجية .. روسيا تواصل انتهاك السيادة الإقليمية لجورجيا وأوكرانيا، ومستمرة في تعزيز قدراتها العسكرية في القرم، وتنشر قواتها بشكل متزايد في منطقة البحر الأسود. الناتو يرد على ذلك بتعزيز تواجده برا وبحرا وجوا".