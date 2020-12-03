اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 ديسمبر 2020 03:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حكومة جنوب السودان ترفض تقرير أممى حول مناطق تشهد أعمال عنف

الخميس، 03 ديسمبر 2020 03:17 م
حكومة جنوب السودان ترفض تقرير أممى حول مناطق تشهد أعمال عنف سلفاكير َميارديت رئيس جنوب السودان
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفضت حكومة جنوب السودان اليوم الخميس، تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة حول مناطق تشهد أعمال عنف، وقالت إن المنظمات يمكنها دخول كافة المناطق وإنها تعمل على إصلاح الاقتصاد.

وزعمت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة إن تطبيق اتفاق السلام في جنوب السودان المبرم في 2018 تعثر، مضيفة أن تنفيذ بنود الاتفاق "تعثر بدرجة كبيرة منذ ذلك الحين حيث عجزت الأطراف الموقعة عن الوفاء بالمواعيد النهائية المنصوص عليها في اتفاق السلام فيما لم تحرز تقدما في البنود السياسية والأمنية والاقتصادية من الاتفاق".

وقال دينق داو دينق نائب وزير الخارجية إن السلطات سمحت للجنة الخبراء نفسها بدخول البلد وهو ما يظهر "التزام حكومة جنوب السودان بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة".

وقال في تصريحات لرويترز اليوم الخميس "جنوب السودان متعاون. يمكن لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان وغيرها من الوكالات دخول كافة المناطق".

 


الامم المتحدة

جنوب السودان

حكومة جنوب السودان

اعمال عنف

سلفاكير َميارديت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة