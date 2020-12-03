حكومة جنوب السودان ترفض تقرير أممى حول مناطق تشهد أعمال عنف

رويترز

رفضت حكومة جنوب السودان اليوم الخميس، تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة حول مناطق تشهد أعمال عنف، وقالت إن المنظمات يمكنها دخول كافة المناطق وإنها تعمل على إصلاح الاقتصاد.

وزعمت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة إن تطبيق اتفاق السلام في جنوب السودان المبرم في 2018 تعثر، مضيفة أن تنفيذ بنود الاتفاق "تعثر بدرجة كبيرة منذ ذلك الحين حيث عجزت الأطراف الموقعة عن الوفاء بالمواعيد النهائية المنصوص عليها في اتفاق السلام فيما لم تحرز تقدما في البنود السياسية والأمنية والاقتصادية من الاتفاق".