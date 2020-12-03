حكام ولايات النمسا يدعون المواطنين لسرعة المشاركة بالفحص الجماعى لكورونا

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دعا حكام الولايات النمساوية التسع، المواطنين إلى سرعة المشاركة في اختبارات فيروس كورونا الجماعية بالبلاد التي تبدأ غدا الجمعة وتنتهي في 13 ديسمبر الجاري.

وقال ويلفريد هاسلاور حاكم ولاية سالزبورج ورئيس مؤتمر حكام الولايات - في تصريح اليوم /الخميس/ -: "إن الفحوصات الجديدة واسعة النطاق هي أداة مهمة لتقييم معدل الإصابة في النمسا ككل ولاستخلاص الإجراءات الصحيحة منها".

وأشار إلى الإمكانات الكبيرة للاختبارات الجماعية ضد الفيروس وإلى التنسيق المستمر مع بقية حكام الولايات، معتبرًا أن الاختبارات القادمة هي أداة فعالة في مكافحة كورونا نتيجة الخبرة والمعرفة التي اكتسبناها في الفترة الماضية.. معربًا عن أمله في تمكن البلاد إلى حد كبير من منع عمليات الإغلاق المستقبلية.

يُشار إلى أن الفحوصات الجماعية للسكان ضد فيروس كورونا تعقد غدًا وفق جدول زمني وتبدأ في العاصمة فيينا وولاية تيرول وبقية الولايات تباعًا مع إعطاء أولوية لفحص المدرسين للانتهاء منه قبل الاثنين المقبل، وهو موعد استئناف الدراسة في البلاد بعد فترة الإغلاق التي استمرت 3 أسابيع.