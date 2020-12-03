حامل فى كوكايين.. اعتقال برازيلية تهرب المخدرات بحيلة ماكرة للهروب من الشرطة

فاطمة شوقى و محمد شعلان

ألقت الشرطة العسكرية في ولاية ساو باولو البرازيلية القبض على امرأة "حامل" كانت تحمل حوالي 2 كيلوجرام من معجون الكوكايين في بطنها.



صورة المرأة البرازيلية التى تنقل الكوكايين فى بطيخة

وأشارت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية إلى أنه تم اعتقال السيدة البرازيلية فى بلدة جوارالندينجيتا Guaratinguetá ، بعد ان تلقت الشرطة شكاوى ضدها تفيد نقلها مخدرات فى حافلة متجهة إلى ريو دى جانيرو، واشتبه رجال الأمن فى امرأة زعمت انها حامل وفاجأوا اثناء التفتيش بوجود بطيخة فى بطنها.

وأشارت الصحيفة إلى أن بطن المرأة الحامل كانت عبارة عن قشرة بطيخ وبداخلها أربع كتل من معجون الكوكايين، واعترفت المرأة أن المرأة قامت بإحضاره من باراجواى، وانها كانت تنقله الى ريو دى جانيرو مقابل 500 ريال برازيلى أى حوالى 95 دولارا.