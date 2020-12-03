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جنح طوخ تنظر اليوم أولى جلسات محاكمة والدى رضيع طوخ "المتوفى جوعا"

الخميس، 03 ديسمبر 2020 03:00 ص
جنح طوخ تنظر اليوم أولى جلسات محاكمة والدى رضيع طوخ "المتوفى جوعا" رضيع طوخ المتوفى جوعا
القليوبية إبراهيم سالم

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تنظر محكمة جنح طوخ بالقليوبية، اليوم الخميس 3 ديسمبر الجارى، أولى جلسات محاكمة "عاطف.ج" و"شيماء.ع" والدى الطفل "أنس" ضحية "الموت جوعا" وعناد والديه بقرية عزبة الفقهاء بطوخ بتهمة الإهمال والقتل الخطأ والتسبب فى وفاة المجنى عليه.

وكانت نيابة طوخ قررت الأسبوع الماضى بإشراف المستشار على حسن، المحامى العام لنيابات شمال بنها إحالة والدى الطفل الرضيع "أنس"، المعروف إعلامياً باسم "ضحية الموت جوعاً"، فى قرية عزبة كفر الفقهاء، إلى محكمة الجنح، بعد تعديل وصف اتهامهما من جناية "القتل العمد غير مقترن بسبق الإصرار والترصد"، إلى جنحة "قتل خطأ.

وفى وقت سابق مطلع الشهر الجارى، أمر قاضى المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية بتجديد حبس "عاطف.ج"، و"شيماء.ع"، والدى الرضيع "أنس"، ضحية الموت جوعاً، بعد تركه 9 أيام وحيدا داخل منزلهما بقرية "كفر الفقهاء"، بدائرة مركز طوخ، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لمرتين متتاليتين، بعد عرضهما على المحكمة.

ووجهت نيابة طوخ، إلى الأبوين 4 اتهامات، تتضمن القتل العمد بدون سبق الإصرار والترصد، والتسبب خطأ فى موت شخص نتيجة إهمال ورعونة وعدم احترام، وتعريض طفل للخطر، وتعريض طفل لم يبلغ 7 سنوات للخطر بتركه فى مكان خال من الآدميين.

وتلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد تامر موسى، مأمور مركز طوخ، يفيد بورود بلاغ من "عاطف جودة"، عامل، باكتشافه وفاة ابنه الطفل "أنس"، 4 أشهر، داخل مسكنه، متهماً زوجته "شيماء.ع"، 24 سنة، بترك صغيرهما وحيداً حتى توفى.

 


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