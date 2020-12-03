جماعات حقوقية تحث بنجلادش على عدم نقل الروهينجا إلى جزيرة

حثت جماعات حقوق الإنسان بنجلادش اليوم الخميس على وقف خطتها لنقل آلاف اللاجئين من الروهينجا إلى جزيرة نائية، فيما قال مسؤولون إن أول مجموعة من 400 لاجئ قد تتحرك إليها في وقت لاحق اليوم.

ورافقت الشرطة اللاجئين في عشر حافلات من أوخيا في كوكس بازار في رحلة إلى ميناء شيتاجونج ثم إلى بهاسان شار، وهي جزيرة في خليج البنغال معرضة للفيضانات وظهرت إلى الوجود وسط البحر قبل 20 عاما.

وتقول بنجلادش إن نقل اللاجئين الذين وافقوا على الذهاب إلى الجزيرة سيخفف من التكدس الشديد في مخيماتها التي تضم أكثر من مليون من الروهينجا، وهم أفراد من أقلية مسلمة فروا من ميانمار المجاورة.

وقال سعد حمادي من منظمة العفو الدولية بجنوب آسيا في بيان "يجب على السلطات أن توقف فورا نقل المزيد من اللاجئين إلى بهاشان شار".

وقالت منظمة اللاجئين الدولية ومقرها الولايات المتحدة إن الخطة "قصيرة النظر وغير إنسانية" بينما قالت مجموعة فورتيفاي رايتس جروب إن عمليات الترحيل قد تكون "قسرية وغير طوعية" ويجب أن تتوقف على الفور.

وقال محمد شمس الدجى، نائب المسؤول في حكومة بنجلادش عن شؤون اللاجئين، إن عملية النقل طوعية.