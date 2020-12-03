اليوم السابع
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جزر الكناري تستقبل 19 ألفا و566 مهاجرا منذ بداية 2020

الخميس، 03 ديسمبر 2020 02:18 م
جزر الكناري تستقبل 19 ألفا و566 مهاجرا منذ بداية 2020 جزر الكنارى
وكالة الانباء الاسبانية

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استقبلت جزر الكناري 19 ألفا و566 مهاجرا تم إنقاذهم من عرض البحر خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 30 نوفمبر من العام الجاري منهم 8 آلاف و157 مهاجرا الشهر الماضي فقط، وهو ما يعد رقما تاريخيا في شهر واحد لم يتم تسجيله مسبقا حتى خلال ما يسمى بـ"أزمة الكايوكوس" في عامي 2006 و2007.
 
وكان نوفمبر الشهر الذي شهد دخول أكبر عدد الأشخاص إلى جزر الكناري بشكل غير منتظم في عطلات نهاية الأسبوع (2188 شخصا ما بين يومي 7 و8) وأيضا الذي شهد إنقاذ أكبر عدد من الأشخاص في يوم واحد (1461 شخصا في يوم 7 من الشهر)، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية الخميس.
 
ووصل لسواحل جزر الكناري نسبة 69% (13 ألفا و485) من جميع من وصلوا هذا العام إلى إسبانيا بين شهري أكتوبر ونوفمبر، وهو ثاني أكثر عام يصل فيه مهاجرون إلى الكناري بعد عام 2006 بما يقرب من 32 ألف شخص.
 
وزادت أعداد القوارب التي وصلت للأرخبيل بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، حيث شهد أكتوبر وصول 5 آلاف و328 قاربا ونوفمبر 8 آلاف و157 قاربا، وهو ما يمثل متوسط 272 مهاجرا يوميا خلال الشهر الماضي. 

الكنارى

جزر الكنارى

الهجرة غير الشرعية

اسبانيا

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