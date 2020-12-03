تونس وإيطاليا تنفذان تمرينًا بحريًا في إطار دعم التعاون العسكري المشترك

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أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم،الخميس، أنه جرى تنفيذ تمرين بحري مشترك بين تونس وإيطاليا، شاركت فيه البحرية التونسية بسفية أعالي البحار "سيفاكس" في حين شاركت إيطاليا بسفينة "TTS-VEGA 404".

وأضافت الوزارة - في بيان اليوم - أن التمرين جرى بجنوب شرقي جزيرة "بانتالاريا" الإيطالية، موضحة أن هذا التمرين يتمثل في تفتيش سفينة مشبوهة، إضافة إلى البحث والإنقاذ والتخاطب بالإشارات الضوئية وذلك في إطار دعم التعاون العسكري التونسي الإيطالي، وتطوير القدرات العملياتية للبحريتين.

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