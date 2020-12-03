تقسيط متأخرات الكهرباء للقطاع السياحى بجنوب سيناء لمدة 4 سنوات بدون فوائد

جنوب سيناء- فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعًا بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، وبحضور المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، والمحاسب على خلاف عضو مجلس إدارة الشركة، والمحاسبة فاطمة السباعى رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية بالشركة لشمال وجنوب سيناء، وجيفارا الجافى رئيس غرفة السياحة بشرم الشيخ واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات والتخطيط والمتابعة.

واستهل المحافظ الاجتماع بالإشادة برئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء لاستجابته السريعة فى عقد هذا الاجتماع ومواقفه ودعمه بقدر المستطاع للقطاع السياحى بالمحافظة خلال منذ عام 2015، مشيرًا إلى الأزمة التى يمر بها القطاع السياحى بالمحافظة وجهود المستثمرين ومحاولتهم فى الاستمرار وعدم الاستغناء عن العمالة بهذا القطاع.

ثم عرض المستثمرون مشكلاتهم التى تتمثل فى تعثر دفع مستحقات الكهرباء بشقيها المتأخرات والاستهلاكات الجديدة خصوصاً فى ضوء انتهاء المهلة التى حددها رئيس مجلس الوزراء التى بدأت من 1/ 3/ 2020 وتنتهى فى 31/ 12/ 2020 ضمن تداعيات أزمة كورونا العالمية.

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن الشركة ساهمت فى دعم القطاع السياحى بجنوب سيناء على مدار ست سنوات مضت وقرر منح مدة تقسيط المتأخرات والاستهلاك للقطاع السياحى "بمدن المحافظة السياحية"، لمدة أربعة سنوات تبدأ من 1/ 1/ 2021 تنتهى فى 31/ 12/ 2024 بدون فوائد بنظام الأقساط التصاعدية، كما قرر تخفيض نسبة 10% من قيمة المتأخرات فى حالة السداد الفورى تسهيلاً على المستثمرين ودعماً للقطاع السياحى بالمحافظة واستجابة لمطالب محافظ جنوب سيناء والمستثمرين.