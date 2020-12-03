اليوم السابع
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تضامن قنا تكرم 4 مسعفين تقديرا لدورهم وتفانيهم فى العمل

الخميس، 03 ديسمبر 2020 07:15 م
تضامن قنا تكرم 4 مسعفين تقديرا لدورهم وتفانيهم فى العمل تضامن قنا تكرم 4 مسعفين لاستجابتهم مع حالات فريق التدخل السريع‎
قنا صابر سعيد

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كرمت مديرية التضامن بقنا، اليوم الخميس، 4 مسعفين من هيئة إسعاف قنا تقديرًا لدورهم وتفانيهم فى العمل مع المديرية لمجابهة فيروس كورونا.

وقالت مديرية التضامن، إن حسين الباز، وكيل الوزارة، في حضور حسن عثمان، وكيل المديرية استقبل  4مسعفين وذلك لتكريمهم لتفانيهم فى عملهم والتعاون مع المديرية لمجابهة فيروس كورونا والتعامل مع الحالات المصابة.

وأكدت المديرية، أن المسعفين يتعاملون باستجابة مع بعض الحالات التي تتطلب فريق التدخل السريع بالمديرية وهو فريق لإنقاذ المرشدين والحالات التي تحتاج إلي إعانة وتدخل.


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