تضامن قنا تكرم 4 مسعفين تقديرا لدورهم وتفانيهم فى العمل

قنا صابر سعيد

كرمت مديرية التضامن بقنا، اليوم الخميس، 4 مسعفين من هيئة إسعاف قنا تقديرًا لدورهم وتفانيهم فى العمل مع المديرية لمجابهة فيروس كورونا.

وقالت مديرية التضامن، إن حسين الباز، وكيل الوزارة، في حضور حسن عثمان، وكيل المديرية استقبل 4مسعفين وذلك لتكريمهم لتفانيهم فى عملهم والتعاون مع المديرية لمجابهة فيروس كورونا والتعامل مع الحالات المصابة.

وأكدت المديرية، أن المسعفين يتعاملون باستجابة مع بعض الحالات التي تتطلب فريق التدخل السريع بالمديرية وهو فريق لإنقاذ المرشدين والحالات التي تحتاج إلي إعانة وتدخل.