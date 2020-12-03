ترامب يجدد اتهاماته بتزوير الانتخابات الرئاسية وتويتر يحذر المتابعين من تغريدته

كتب محمد سعودى ونهال أبو السعود

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اتهاماته بتزوير الانتخابات الرئاسية لصالح جو بايدن، قائلا : فى تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، مساء اليوم، العملية الانتخابية شهدت ما اعتبره بـ"حشو أوراق الاقتراع من قبل الديمقراطيين حينما أجبر الجمهوريون على مغادرة غرفة العد الكبيرة"، إلا أن موقع تويتر حذر مستخدميه من هذه التغريدة بوضع شارة تحذيرية تقول :" هذا الادعاء حول تزوير الانتخابات محل نزاع".



ترامب عبر تويتر مساء اليوم

وظهر ترامب فى مقطع فيديو يتحدث فيه لعدد من قادة الجمهوريين، قائلا: لقد كانت أربع سنوات رائعة.. نحاول القيام بأربع سنوات أخرى، أو سأراكم بعد أربع سنوات".

ونشر الرئيس ترامب ، فى وقت سابق ، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى على "تويتر" يظهر لقطات من جورجيا لحقائب مليئة بأوراق الاقتراع تم سحبها من تحت طاولة، بعد أن طلب المشرفون من موظفى الاقتراع ترك أماكنهم وبقى 4 أشخاص فى الخلف لمواصلة فرز الأصوات.

وبالأمس أدانت كيلي ماكينانى المتحدثة باسم البيت الأبيض، توجيه تهديدات للمسئولين المنتخبين فى ولاية جورجيا بعد ما ذكره الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من "سرقة الانتخابات" الرئاسية الأخيرة، وقالت ماكينانى، فى تصريح لها، إن مسئولين جمهوريين منتخبين في الولاية، حذروا من أن ما ذكره ترامب أدى إلى وجود خطورة على حياتهم.

وأضافت المتحدثة الرسمية أننا: "ندين أية تهديدات ضد أى شخص، لا مكان للعنف تجاه أى فرد"، لافتة إلى أن بعضا من محامي الرئيس ترامب تعرضوا لتهديدات من جانب إحدى المنظمات اليسارية، وكان براد راكفينسبيرجر وزير خارجية ولاية جورجيا انتقد ترامب بسبب عدم اتخاذه خطوات لتهدئة النبرة تجاه قضية ما يصفه بـ"سرقة الانتخابات".