اليوم السابع
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الخميس، 03 ديسمبر 2020 04:57 م
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تدشين دفعة جديدة بمشروع إحلال سيارات الكبود بميكروباص فى أسوان

الخميس، 03 ديسمبر 2020 04:10 م
تدشين دفعة جديدة بمشروع إحلال سيارات الكبود بميكروباص فى أسوان السيارات الجديدة
أسوان – عبد الله صلاح

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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد بتدشين دفعة جديدة ضمن مشروع إحلال سيارات البيك آب (الكبود) بسيارات ميكروباص جديدة بنفس أرقام اللوحات المعدنية ووفقاً لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية.

وتضمنت 12 سيارة ميكروباص بتمويل من البنك الزراعى المصرى وسيتم تشغيلها فى خطوط سير داخلية بمدينة أسوان ومنها إتجاه النفق / المحمودية ، بالإضافة إلى بعض الخطوط الداخلية بمركز إدفو.

حضر فعاليات التدشين عمران أحمد رئيس قطاع البنك بأسوان ، ومدير المواقف بالمحافظة حيث أكد اللواء أشرف عطية على أهمية هذا المشروع ودوره فى تفريغ المدينة من المظاهر الغير حضارية وتوفير وسائل مواصلات آدامية وآمنة للركاب ، مشيداً بالبنك الزراعى المصرى ومشاركته الرائدة لمساندة الجهود التنفيذية للإرتقاء بالمستوى الحضارى لأسوان.

وناشد أشرف عطية أصحاب سيارات البيك آب بالإستفادة من التسهيلات العديدة التى يقدمها البنك الزراعى لإحلال سيارات الكبود بسيارات ميكروباص جديدة بمقدم 15 % من قيمة السيارة الجديدة وبفائدة 7,5 % على أن يتم سداد باقى المبلغ بالتقسيط على مدار 5 سنوات ، والقسط الشهرى شامل التأمين على السيارة ضد الحوادث والسرقة والحريق فترة الـ 5 سنوات ، ومدة سماح 3 شهور.

وأوضح أشرف عطية بأنه تم التنسيق بين المحافظة والبنك الزراعى المصرى لتمويل عمليات الإحلال بنسبة 75 % وتوفير سيارات الميكروباص الجديدة حيث أن إجراءات الإحلال لسيارات الكبود متاحة لكافة خطوط السير من خلال قيام مالك السيارة بالتواصل مع إدارة المواقف بديوان عام المحافظة لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة كاملة ليساهم ذلك في تحقيق الرعاية الإجتماعية لملاك مركبات البيك آب.

وجانبه أشار عمران أحمد إلى أنه من ضمن شروط التمويل أن لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة ، وأن يكون المتقدم مقيم داخل محافظة أسوان، وأن تكون السيارة موديل 2020/2021 ، وأن يتعهد كل مستفيد بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقاً لشروط التعاقد، مع تقديم كافة التيسيرات .

 

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السياره الكبود

محافظه اسوان

أخبار مصرية

سيارات البيك آب

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