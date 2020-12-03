تحرير 70 محضر ومخالفة متنوعة خلال شهر نوفمبر بمدينة الزينية بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

قاد رجال إدارة التموين بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، عدد من الحملات التفتيشية على المخابز والمحال التجارية على مدار شهر نوفمبر اسفرت عن تحرير عدد 70 محضر، وذلك فى اطار استمرار جهود مديرية التموين بالأقصر لضبط المخالفين، وتضمنت الحملات بالنسبة للمخابز البلدية 27 محضر شملت 12 محضر انتاج خبز نقاص الوزن، و6 محاضر غير مطابق للمواصفات، و2 محضر عدم نظافة، و6 محاضر عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل، محضر عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات.

أما بالنسبة لمجال المحلات العامة 42 محضر تضمنت 36 محضر عدم الاحتفاظ بشهادة صحية، و4 محاضر عدم الاعلان عن الاسعار، و2 محضر محل تموين مغلق، ومحضر سلع غذائية منتهية الصلاحية، حيث قاد الحملات عبدالرزاق عمر مدير إدارة التموين بالمركز وبإشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز و برئاسة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية وفقا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بالمرور الدائم على المخابز والمحال التجارية لضمان تقديم خدمة جيدة للمواطنين.

وفى وقت سابق قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، إنه خلال شهر نوفمبر الماضي، انتظم عمل المخابز دون أي معوقات وتم صرف كمية قدرها 78.7 مليون رغيف بمعدل يومي 2.6 مليون رغيف / يوم من خلال 305 مخبز، بخلاف صرف كمية قدرها 3750 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 595 مستودع دقيق على مستوى المحافظة كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1.43 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 66490 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم عن شهر أكتوبر.