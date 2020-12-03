تايمز: فرنسا تحذر ميشيل بارنييه من التنازل كثيرا لبريطانيا من أجل اتفاق بريكست

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة التايمز البريطانية، إن كبير المفاوضين الأوربيين ميشيل بارنييه قد تم تحذيره من قبل فرنسا وخمسة دول أخرى بالاتحاد الأوروبى بألا ستنازل كثيرا لبريطانيا، فى محاولة للحصول على اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وتم إخبار ذلك لبارنييه، من قبل السفراء الأوروبيين وأعضاء البرلمان الأوروبى أمس، بعد أن ثارت فرنسا وأسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا والدنمارك مخاوف بشأن المحادثات.

وقال دبلوماسى من الاتحاد الأوروبى إنه مع دخولنا مرحلة نهاية مفاوضات بريكست، أصبحت بعض الدول الأعضاء متوترة بعض الشىء، لذلك كان هذا فى الغالب تمرينا لتهدئة الأعصاب فى باريس وأماكن أخرى وطمأنة الدول الأعضاء بأن فريق بارنييه سيستمر فى الدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبى الأساسية.

وبحسب الصحيفة يقال، إن فرنسا ودول أخرى اقترحت، استعداد الاتحاد الأوروبى للانسحاب وعدم التوصل إلى اتفاق ما لم تقدم حكومة بريطانيا تنازلات كبيرة قريبا.



وأشار المتشددون، إلى أنه ما لم تتراجع بريطانيا خلال الـ 48 ساعة القادمة، ينبغى على الاتحاد الأوروبى أن يعلن أن المفاوضات قد فشلت وأن يسمح للألم الاقتصادى لفترة قصيرة من عدم التوصل إلى اتفاق إعادة بريطانيا إلى طاولة المفاوضات العام المقبل.

وشكل الفرنسيون والهولنديون والبلجيكيون والدنماركيون الذى لهم مصالح صيد رئيسية فى المياه البريطانية، كتلة مع الإسبان والإيطاليين، الذين لديهم مخاوف تتعلق بالمنافسة لأنهم يخشون أن بارنييه والمفوضية الأوروبية يقدمون الكثير من الامتيازات فى المحادثات.



وقال مصدر دبلوماسى، إن الدول الأعضاء تريد المشاركة فى القرار قبل أن يقرر المفاوضات ما إذا كان سيعقدون اتفاقا أما.