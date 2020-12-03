"بيونتك" تتوقع حصول أول شخص على لقاح كورونا بداية الأسبوع المقبل

كتب سمير حسنى

توقع أجور شاهين الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتك" الألمانية لصناعة الأدوية، نهاية وباء كورونا حال ضمان طرح لقاح الشركة، مضيفا: "نعتقد أنها حقا بداية نهاية الوباء إذا استطعنا ضمان طرح جرئ للقاحنا"، وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتك"، في تصريحات لشبة CNN الإخبارية الأمريكية ، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها الأشخاص خارج التجارب السريرية على لقاحنا مع توزيع اللقاح ، متابعا: "إذا سارت الأمور على ما يرام أتوقع أن يحصل أول شخص على لقاح كورونا بداية الأسبوع المقبل".

وأمس، استعرض مسؤولي شركة بيونتك الألمانية لصناعة الأدوية، مراحل تطوير لقاح الشركة بالتعاون مع "فايزر" الأمريكية، والخطط المستقبلية لتوزيع اللقاح على جميع دول العالم بشكل عادل.، والطرق المبتكرة للحفاظ على سلامة وتخزين اللقاح الجديد.

وقال مسؤول كبير بشركة بيونتك الألمانية لصناعة الأدوية، خلال مؤتمر صحفى، إن 50 مليون جرعة من لقاح كورونا جاهزة للتوزيع في الدول التي تصدق على استخدام اللقاح المشترك مع فايزر الأمريكية، مشددًا على أن توزيع هذه الكمية سيكون بشكل عادل.

وكشف المسؤول عن تفاصيل وطرق حفظ لقاح كورونا المشترك مع فايز الأمريكية، مشيرا إلى أنه يمكن حفظ اللقاح لمدة 15 يوما في درجة حرارة 70 تحت الصفر، متابعا: "طورنا صناديق شحن حافظة للقاح تم تصميمها خصيصاً للتحكم في درجة حرارتها للحفاظ على شروط التخزين".