بولتيكو: الجمهوريون فى الكونجرس يدعمون ترشح ترامب فى سباق 2024

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة بولتيكو الأمريكية، إن الجمهوريين فى الكونجرس، ورغم أنهم استموا بالبطء فى تأييدهم لحملة ترامب لدخول البيت الأبيض فى 2016، سيؤيدونه لو ترشح مجددا فى 2024.

وأوضحت الصحيفة، أن ترامب يحظى بتأييد معلن حتى من نفس الجمهوريين الذين قد يسعون إلى الترشح للمنصب الأعلى، ورأت الصحيفة أن هذا يدل على أن قبضة ترامب على الحزب لا تزال قوية حتى رغم هزيمته.

وقال السيناتور جوش هاولى، إنه لو ترشح ترامب فى 2024، فإنه يعتقد أن سيكون مرشح الحزب الجمهورى، مؤكدا أنه يدعمه فى ذلك، وأنه سيحظى بكثير من التأييد فى البلاد، بينما قال السيناتور ريك سكوت إنه سيكون عظيما أن يترشح ترامب مجددا، فقد قام بعمل جيد، ويعتقد أنه يجب أن يترشح لو أراد ذلك، فمن يعرف ما سيحدث فى 2024، وأشار السيناتور، إلى أنه هو نفسه لا يركز على خوض انتخابات الرئاسة فى الوقت الراهن، موضحا أن الرئيس يمكنه أن يروج لكل الأمور التى أنجزها.

وفى سلسلة من المقابلات أمس الأربعاء، أوضح الجمهوريون فى مجلسى الشيوخ والنواب، أن الحزب لا ينوى إدارة ظهرن للترامبية أو ترامب نفسه، ويعود ذلك جزيئا إلى أن ترامب لا يزال شخصية تحظى بشعبية كبيرة فى الحزب، أكثر بكثير من أى من الجمهوريين فى الكونجرس، ورفض بعض الجمهوريين مناقشة سباق 2024، إلا أنهم وصفوه بأنه تخمينى للغاية.

وتقول بولتيكو، إن الحسابات السياسية واضحة، فبينما سيفقد ترامب المكتب البيضاوى قريبا، سيظل لديه حساب تويتر الخاص به، وسيظل مسيطرا بشدة على قاعدته. فالجمهوريون يكرهون الانضمام لترامب الذى قد يلعب دورا أساسيا فى الانتخابات التمهيدية لمجلسى الشيوخ والنواب فى عام 2022 ويخلق مشكلات للأعضاء الحاليين المختلفين معه، كما سيحرص المرشحون الرئاسيون الجمهوريون القادمون على مغازلة أنصاره لو قرر خوض سباق الانتخابات مجددا.