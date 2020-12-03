النمسا تسجل 3969 إصابة جديدة و92 حالة وفاة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم /الخميس/ تسجيل 3 آلاف و969 إصابة جديدة و92 حالة وفاة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة.

وذكر بيان لوزارة الصحة النمساوية أنه تم تسجيل معظم الإصابات الجديدة في فيينا حيث بلغ عدد الإصابات 754 وفي النمسا العليا 704 وفي النمسا السفلى 636 وفي ستيريا 612 وكارينثيا 356 وتيرول 351 وسالزبورغ 269 وفورارلبرغ 187 بينما جاءت اقل الاصابات فى بورجنلاند وعددها 100 اصابة.

وأوضح أنه يوجد 4082 شخصًا في المستشفيات لتلقي العلاج منهم 668 حالة فى الرعاية المركزة، وأن إجمالي الاصابات بالفيروس بلغ 291 الفا و764 حالة وقد تعافى منهم 238 الفا و127 حالة بينما توفى 3538 حالة وبلغت الحالات النشطة 50 الفا و99 حالة.