النمسا تخصص 5ر4 مليون يورو لدعم لبنان لتجاوز الأزمة الاقتصادية

خصصت النمسا نحو 5ر4 مليون يورو لدعم لبنان لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحادة الراهنة خلال العام الجاري 2020.
وقال الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا - في تصريحات اليوم الخميس -: " إن شعب لبنان يستحق أن يصل صوته إلى العالم، حيث إنه لن يكون هناك انتعاش مستدام ممكن بدون إصلاحات شاملة".
وأكد حرصه على المشاركة في المؤتمر الدولي الثاني للمانحين من أجل لبنان لتأكيد وقوف النمسا إلى جانب لبنان في هذه الفترة الحرجة.
وكان مجلس الوزراء النمساوي قد اعتمد أمس 14 مليون يورو لمساعدة الدول التي تعاني من النزاعات المسلحة طويلة الأمد وشملت من المنطقة العربية سوريا واليمن ولبنان.
النمسا تخصص 5ر4 مليون يورو لدعم لبنان لتجاوز الأزمة الاقتصاديةالخميس، 03 ديسمبر 2020 01:32 م
وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرج
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خصصت النمسا نحو 5ر4 مليون يورو لدعم لبنان لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحادة الراهنة خلال العام الجاري 2020.
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