الملك سلمان يعزى رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان فى وفاة الصادق المهدى

كتب محمد جمال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى جمهورية السودان، في وفاة رئيس حزب الأمة ورئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدى، بحسب " واس".

وقال الملك: " علمنا بنبأ وفاة رئيس حزب الأمة السودانى ورئيس الوزراء السودانى الأسبق الصادق المهدى ، إثر إصابته بفيروس كورونا، وإننا إذ نبعث لسيادتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية السودان الشقيق بالغ التعازي وصادق المواساة".