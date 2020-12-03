المجر تسجل رقما قياسيا يوميا لوفيات كورونا

سجلت المجر 182 وفاة بمرض كوفيد-19 اليوم الخميس، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بداية جائحة كورونا، حسبما أظهرت بيانات حكومية.

وبعد إحصاءات اليوم الخميس، قفز إجمالي الوفيات إلى 5324. وعلى صعيد الإصابات سجلت البلاد 6635 حالة جديدة ليبلغ الإجمالي 231844. وحتى أمس الأربعاء، احتلت المجر المرتبة الخامسة في معدل الوفيات بالاتحاد الأوروبي لكل 100 ألف شخص على مدى أسبوعين، بحسب بيانات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وفرضت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان إجراءات عزل عام جزئية قبل ثلاثة أسابيع لإبطاء وتيرة انتشار الفيروس، بما في ذلك حظر التجول وإغلاق المدارس الثانوية.

ولا تزال المدارس الابتدائية مفتوحة رغم مناشدات نقابة المعلمين للحكومة بإصدار أوامر بعطلة فورية في الشتاء.

ولم تقرر الحكومة بعد ما إذا كان من الممكن تغيير اللوائح الخاصة بعيد الميلاد.