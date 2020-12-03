اليوم السابع
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الخميس، 03 ديسمبر 2020 01:14 م
خالد صلاح
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الكويت تعلن شفاء 540 حالة مصابة بـ(كورونا) بإجمالى 138 ألفا و674 حالة

الخميس، 03 ديسمبر 2020 01:07 م
الكويت تعلن شفاء 540 حالة مصابة بـ(كورونا) بإجمالى 138 ألفا و674 حالة وزير الصحة الكويتى باسل الصباح
أ ش أ

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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم /الخميس/، شفاء 540 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 138 ألفا و674 حالة.
وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ540 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. 
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس /الأربعاء/، شفاء 509 حالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 138 ألفا و134 حالة.


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