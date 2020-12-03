القبض على 6 بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على متهمين بحوزة أحدهم سلاح نارى "بندقية آلية " و5 آخرين بحوزتهم كميات من البانجو والأقراص المخدرة والاستروكس والباودر والهيروين بقصد الاتجار فى خلال حملة أمنية بالإسماعيلية، وكان اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد حسن رضوان رئيس مباحث مركز القنطرة غرب ومعاونيه بضبط المتهم "محمد.م.ح"21 عام مزارع مقيم حى السلام دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح نارى "بندقية الية"تحمل أرقام 20431.

كما تم ضبط كلا من المتهم "صابر.ر.ا"24 عام بدون عمل مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 25 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "ابراهيم.م.ح"34 عام بدون عمل مقيم بالنجيلة شمال سيناء بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى و2هاتف محمول والمتهم "محمود.ط.ط"24 عام بدون عمل مقيم بدائرة قسم أول الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الباودر تزن حوالى 50 جرام وسلاح ابيض"مطواه" ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "اكرم.أ.ز"21 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز ابوصوير حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بحوزته 60 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "عبدالعزيز.ع.ع"38 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز التل الكبير وبحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 50 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.