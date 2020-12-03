الفلبين تسجل 1061 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 1061 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الحالات التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 435 ألفًا و413 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان وفقًا صحيفة (فلبين ستار) المحلية، في نسختها الإلكترونية اليوم /الخميس/ - أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس ؛ ليرتفع عدد الوفيات الناجمة عن المرض في الفلبين إلى 8 آلاف و446 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل 328 حالة تعافٍ جديدة ليبلغ إجمالي المتعافين 399 ألفًا و325 شخصًا بنسبة تقارب 92% من إجمالي الحالات المؤكدة، فيما لا يزال هناك 27 ألفًا و642 حالة نشطة تخضع للعلاج.

ووقع رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي - أمس الأول - أمرًا تنفيذيًا يمنح إدارة الغذاء والدواء الفلبينية صلاحية إصدار تصاريح استخدام طارئ للعلاجات واللقاحات الخاصة بالفيروس، في خطوة من شأنها تقليل الوقت اللازم لعملية إصدار الموافقة التنظيمية على استخدام تلك اللقاحات والعلاجات.

وكانت الحكومة الفلبينية قد أعلنت، الإثنين الماضي، تمديد إجراءات الحجر الصحي المجتمعي العام المفروض بمنطقة العاصمة الوطنية "مترو مانيلا" و6 مناطق أخرى حتى نهاية العام الجاري، فيما ستخضع باقي مناطق البلاد لإجراءات معدلة مخففة.

يُذكر أن الفلبين تحتل المرتبة الثانية من حيث إجمالي عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا في جنوب شرق آسيا خلف إندونيسيا.