اليوم السابع
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الغذاء العالمى: أكثر من 900 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد فى نيجيريا

الخميس، 03 ديسمبر 2020 11:54 ص
الغذاء العالمى: أكثر من 900 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد فى نيجيريا سوء تغذية الاطفال
كتب محمد شعلان

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ندد برنامج الأغذية العالمى التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بوضع التغذية للأطفال فى نيجيريا وسوء وضع التغذية وطالبت بدعم جهود إغاثة هؤلاء الأطفال، وذكر برنامج الغذاء العالمى على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية فى الدولة الافريقية، قائلا: "يعانى أكثر من 900 ألف طفل من سوء التغذية الحاد فى شمال شرق نيجيريا".

الفقر فى افريقيا
الفقر فى افريقيا

 

وأوضح برنامج الأغذية العالمى التابع لمنظمة الأمم المتحدة، أن البرنامج يشمل التدخل الغذائى لبرنامج الأغذية العالمى للمساعدات الغذائية المتخصصة لعلاج ومنع سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة، كما يدعم برنامج الأغذية العالمى، الحوامل والمرضعات بالأغذية التكميلية.

 

وفى بلد افريقى آخر، قال تومسون فيرى المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمى إن قرابة مليون ونصف المليون شخص فى منطقة جنوب مدغشقر يعانون من أزمة جوع طارئة، وأضاف فيرى، أن الجوع يتزايد فى المنطقة إذ تؤدى سنوات الجفاف إلى تفاقم معاناة مئات الآلاف من الأشخاص، ما يؤدى إلى آثار مدمرة فيقضى على المحاصيل ويعيق وصول السكان إلى الغذاء.

 

ولفت إلى أن عدد الأشخاص المحتاجين إلى مساعدات غذائية فورية أصبح 3 أضعاف مما كان متوقعا، هؤلاء منتشرون فى 10 مناطق ومعظمهم من النساء والأطفال، مشيرا إلى أن الوضع مقلق للغاية وأن الجوع وسوء التغذية الحالى هو نتيجة 3 سنوات من تدمير المحاصيل، منوها بأن برنامج الغذاء العالمى يخطط لمساعدة ما يقرب من 891 ألفا من الأشخاص الأكثر ضعفا حتى يونيو من العام القادم 2021.

 

وعبر عن قلق المنظمة الدولية خاصة وأن مدغشقر لديها عاشر أعلى معدل تقزم فى العالم، يعانى ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية المزمن، ولفت إلى أن تقييما أجرى الشهر الماضى فى إحدى مناطق الجنوب وهى المنطقة الأكثر تضررا (امبواسارى) وأظهر التقييم أن الجوع أجبر ثلاثة أرباع الأطفال على ترك المدرسة حتى يتمكنوا من مساعدة والديهم فى البحث عن الطعام.


سوء تغذية الاطفال

الفقر فى افريقيا

برنامج الغذاء العالمى

الامم المتحدة

الفقر فى نيجيريا

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