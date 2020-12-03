أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 558 ألفًا و767 حالة.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء (نينا) اليوم /الخميس/ - أنه تم تسجيل 1550 حالة شفاء جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 487 ألفًا و836 حالة، فيما تم تسجيل 21 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 12 ألفًا و361 حالة .
العراق تسجل 2039 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس "كورونا"الخميس، 03 ديسمبر 2020 03:04 م
كورونا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 558 ألفًا و767 حالة.
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