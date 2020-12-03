العراق: أول دفعة من لقاح فايزر ستصل إلى البلاد فى مارس 2021

كتب محمد جمال

أعلن مدير الصحة العامة بالعراق رياض الحلفى ان أول دفعة من لقاح فايزر ستصل إلى العراق في آذار المقبل، مشيرا الى ان الدفعة الأولى تتضمن 600 ألف جرعة لتشمل 300 ألف شخص على دفعتين، وقال الحلفي في تصريح للقناة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، انه "منذ بداية الجائحة بدأت الوزارة التباحث مع الشركات العالمية التي أبدت قابليتها لإنتاج اللقاح"، مبينا "اننا لدينا ثلاث لجان تناقش هذه اللقاحات قبل التعاقد لشرائها".

واضاف ان "فايزر عرضت على العراق بيع 9 ملايين جرعة بقيمة 12 دولارا لكل جرعة"، مشيرا الى ان "العراق وقع مع اتحاد اللقاحات العالمي وستكون حصته بنسبة 20% من سكانه، واكد ان "هناك توجيه من قبل رئيس الوزراء إلى وزارة المالية من أجل تأمين المبالغ لشراء اللقاح"، لافتا الى انه "تم تأمين مبالغ الجرعة الأولى".

وتابع "عند التعاقد مع شركة فايزر سنفاتح المالية لتأمين الأموال"، موضحا ان "استعداداتنا مع لقاح فايزر وفق الإمكانيات المحلية ضعيفة".